Lions Club, la nuova edizione del concorso artistico "Un Poster per la Pace"

CREMONA - I Lions Club di tutto il mondo da più di 40 anni propongono il Concorso “Un Poster per la Pace” presso le scuole secondarie di primo grado locali. Questo concorso artistico incoraggia i giovani studenti di tutto il mondo ad esprimere la propria visione della pace. I partecipanti utilizzano tecniche diverse, tra cui carboncino, pennarello, matita e pittura per esprimere il tema. I lavori creati sono unici ed esprimono le esperienze di vita e la cultura dei giovani artisti.

A Cremona gli studenti della Scuola Anna Frank, Virgilio e Antonio Campi hanno partecipato al concorso, grazie anche alla collaborazione dei dirigenti scolastici e delle docenti di educazione artistica. Gli elaborati degli studenti hanno dimostrato la loro grande capacità espressiva. La commissione ha affermato di aver trovato difficile la scelta dei migliori, perché erano tutti molto significativi e creativi.

La premiazione del Concorso “Un Poster per la Pace” si terrà in Sala Quadri del Comune di Cremona, alle ore 15:00 di sabato 14 Maggio, mentre l’esposizione degli elaborati sarà nella adiacente sala ex Violini, sempre a Palazzo Comunale.