Lions Day, screening gratuiti per diabete e colesterolo

CREMONA - Dopo due anni di interruzione forzata a causa della pandemia da Covid 19, il 24 aprile 2022 alle 9.00 si terrà il “Lions Day” 2022 in piazza Marconi a Cremona, la giornata mondiale che celebra l’associazione internazionale di servizio più numerosa al mondo, fondata negli Stati Uniti nel 1917 dall’americano Melvin Jones. La manifestazione sarà alla presenza del Governatore del distretto 108 lb3 e dei soci Lions che, generosamente, offriranno il loro tempo per la realizzazione dell’evento.

Iniziative come queste sono utili sia per far comprendere il mondo dell’attività lionistica, coinvolgendo direttamente la cittadinanza che spesso non conosce bene il settore delle attività di servizio svolte e sostenute dal Lions ma, anche per informare sulla prevenzione delle malattie. Nel corso della giornata, infatti, saranno effettuati screening gratuiti per la prevenzione del diabete e del colesterolo. Fin dalle 9.00 si alterneranno vari medici, membri dei diversi sodalizi Lions, che accoglieranno i cittadini e offriranno ai passanti, in modo del tutto gratuito, gli accertamenti diagnostici cui si è accennato. Vari membri dei Lions Duomo, Host, Stradivari, Cremona Europea, Campus e Torrazzo saranno presenti in piazza Marconi, lieti di offrire spiegazioni in merito al senso ed all’etica del lionismo, fornendo indicazioni anche sulle principali attività benefiche e sulle varie iniziative che, connotate da alto senso civile, i Lions Club portano avanti da molti anni.

A chi si sottoporrà agli screening medici gratuiti verrà donata un’apposita matita che, una volta esaurita, potrà essere piantata nel terreno dando vita a una pianta. Con tale iniziativa si vuole coniugare la prevenzione medica con la tutela dell’ambiente: nulla deve essere scartato e tutto può trovare un secondo utile impiego. Nel corso della manifestazione sarà presente l’Associazione Diabetici Cremonesi, sempre pronta alla collaborazione con i Lions Club nell’ottica della prevenzione soprattutto del diabete, la Croce Rossa Italiana che mostrerà importanti manovre salva vita e l’Associazione cremonese cura del dolore. Dalle ore 10,00 sarà in loco anche l’Ambulanza dei pupazzi, sempre della Croce Rossa Italiana, che offrirà dimostrazioni di pronto soccorso per i più piccoli. La giornata si concluderà alle ore 18.00 con un concerto tenuto dal corpo bandistico Giuseppe Anelli di Trigolo presso la chiesa di San Pietro a Cremona. Fondato nel 1848 come Banda Musicale Sociale Operaia San Benedetto, il corpo bandistico, che ha assunto l’attuale denominazione nel 1959 è, da sempre, in prima linea nei momenti di solidarietà e di servizio. Il gruppo musicale, tornato da poco in piena attività ha tenuto, nel 2021, un solo concerto.

Voluta dal Maestro Vittorio Zanibelli e dal Consiglio Direttivo, domenica 20 settembre, nella piazza del Comune a Trigolo, l’esibizione musicale, che si è voluto chiamare "Concerto d'amore", è stata dedicata ai Trigolesi che hanno perso la vita o che hanno sofferto a causa del Covid-19. In caso di maltempo l’evento verrà rinviato a data da destinarsi eccezion fatta per il concerto della Banda che si terrà in ogni caso.