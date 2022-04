«Il medico risponde»: Hpv test e vaccinazione anti-Papilloma virus in occasione di Open Week Donna

CASALMAGGIORE - Torna l’appuntamento settimanale con la rubrica «Il medico risponde». Protagonista di questa puntata è la dottoressa Enrica Mantovani, responsabile del Consultorio di Casalmaggiore.

«In occasione dell’Open Week Donna, la proposta del Consultorio di Casalmaggiore (che inizierà il 20 aprile e si concluderà il 26) è l’offerta dell’Hpv test e della vaccinazione anti-Papilloma virus alle donne di 25 anni cioè nate nel 1997 che rientrano nello screening per il cervicocarcinoma uterino. Verrà quindi proposto il «Quiz salute giovani donne», ossia Pap test, vaccino anti-Hpv, oltre a consulenze sulle materie di dipendenze e malattie sessualmente trasmissibili».



Ma come si accede ai programmi di screening? «In occasione dell’Open Week, le donne di 25 anni, non ancora vaccinate, verranno invitate. Ma anche per le donne dai 25 ai 64 anni, arriverà un avviso dall’Ats Val Padana per il pap test o l’Hpv test. Se una donna non riceve l’invito può chiamare il numero verde o scrivere una mail in modo da essere inserita negli elenchi ed essere così contattata a cadenza regolare» sottolinea la dottoressa Mantovani.

La vaccinazione anti-Papilloma virus risulta molto efficace: «Viene proposta in prima battuta alle ragazze di 11-12 anni fino ai 18 anni di età - spiega la responsabile del Consultorio di Casalmaggiore -, perché effettuata prima dell’attività sessuale consente una copertura maggiore».



Una raccomandazione importante, dunque: «In questa settimana dedicata alla salute di genere è bene prendersi un po’ di tempo per noi stesse, facendo il Pap test e l’Hpv test - conclude la dottoressa Mantovani -. Va detto, che la vaccinazione è possibile effettuarla anche nell’età adulta. Quindi, se in età giovanile non abbiamo ricevuto la vaccinazione è assolutamente consigliabile effettuarla anche se si è ormai grandi».

La video rubrica dedicata alla salute - in collaborazione con l’Asst di Cremona - tratta tutte le settimane un argomento specifico con l’aiuto di uno specialista. Informazioni sul Consultorio di Casalmaggiore sul sito (www.asst-cremona.it).