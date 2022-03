«Il medico risponde», Brunelli: «Al centro dei nostri servizi c'è la famiglia»

CREMONA - Torna l’appuntamento domenicale con la video rubrica dedicata alla salute «Il medico risponde». Protagonista di questa puntata è la dottoressa Valentina Brunelli, Direttore dell’Unità operativa Servizi distrettuali per la Famiglia dell’Asst di Cremona.

«La nostra struttura ha al suo interno due unità di offerta che sono i due Consultori familiari, uno nella sede di Cremona e l’altro a Casalmaggiore - chiarisce la dottoressa Brunelli -. L’Unità operativa si occupa di tutte quelle attività che sono il cuore del Consultorio, da una parte la prevenzione, gli screening, l’Hiv, dall’altra il percorso nascita, fino all’area psicosociale che si occupa degli adolescenti. Dall’agosto 2021, la struttura si occupa anche di protezione giuridica».

Quindi è la famiglia, con tutte le sue fragilità e complessità, al centro dei servizi della UO.

L’utenza è il mondo femminile, dunque, ma anche quello dei ragazzi e degli anziani: «Il focus della nostra attività, però, è il percorso nascita, con la presa in carico della donna gravida non in una logica di medicalizzazione ma nel pieno della fisiologia della gravidanza - spiega la dottoressa Brunelli -. Quando la donna si accorge di essere incinta può rivolgersi ai Consultori e sarà seguita dall’ostetrica fino alla nascita del bambino».

Ma c’è poi un dopo parto che per la UO è estremamente importante: «Il ritorno a casa può portare momenti di difficoltà e incertezza ed è per questo che il Consultorio ha un ruolo di supporto, anche psicologico, e di accompagnamento nelle prime fasi dopo la nascita» sottolinea Brunelli.

L’area psicosociale, nello specifico, organizza attività con i ragazzi non in una fase di patologia conclamata ma in una fase preventiva, per inserirli in percorsi di ascolto.

La UO si occupa anche di adozioni, con tutte le dinamiche complesse e delicate connesse a quest’esperienza di famiglia.

Consultorio di Cremona : 0372 408656

: 0372 408656 Consultorio di Casalmaggiore: 0374 284161

0374 284161 Ufficio Protezione Giuridica: 0372 408631

La video rubrica dedicata alla salute - in collaborazione con l’Asst di Cremona - tratta tutte le settimane un argomento specifico con l’aiuto di uno specialista. Informazioni sull’Unità operativa Servizi distrettuali per la Famiglia dell’Asst Cremona sul sito (www.asst-cremona.it).