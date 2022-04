«Il medico risponde»: «La visita senologica è il fulcro della salute delle donne»

CREMONA - Torna l’appuntamento settimanale con la rubrica «Il medico risponde». Protagonista di questa puntata è il dottor Matteo Passamonti, Direttore dell’Unità Operativa di Radiologia dell’Ospedale Oglio Po di Casalmaggiore e Responsabile della Radiologia senologica di Area Donna di Cremona.

LA MEDICINA DI GENERE.

«Open Week Donna è una settimana di attenzione alla medicina di genere - chiarisce il dottor Passamonti -, ossia ai problemi del mondo femminile. Mi occupo di Senologia, della parte diagnostica. E questa settimana «open» è un invito soprattutto alle donne che non sono mai state coinvolte in processi di prevenzione a venire a vedere quello che facciamo. Un segno di importanza che l’Asst di Cremona vuole dare».

In questa settimana le prenotazioni saranno facilitate con l'obiettivo di favorire un momento di conoscenza degli esami specifici che le donne possono fare.

«Verranno offerte visite senologiche - spiega il dottor Passamonti - ed eventuali mammografie ed ecografie. La visita senologica è molto importante perché è il fulcro della salute della donna per quanto riguarda l’atteggiamento preventivo. Nel 2022 non si può più pensare di fare tutto a tutti o di fare qualcosina che va bene per tutti. Il mondo cambia, ognuno di noi ha un rischio, ed è proprio durante la visita senologica che c’è un’attenzione verso questi fattori per indicare così la prevenzione più corretta da mettere in campo. Viceversa si rischia di fare a qualcuno troppo e a qualcun altro troppo poco».

Se durante la visita senologica ci fosse la presenza di un’alterazione dubbia saranno effettuati gli esami specifici per una diagnosi tempestiva.

Per prenotare, sia a Cremona sia all’Oglio Po, bisogna chiamare martedì 12 aprile - dalle 9 alle 16 - il numero 0372-408212. Per farsi inserire nello screening mammografico il numero è 800 584850.

La video rubrica dedicata alla salute - in collaborazione con l'Asst di Cremona - tratta tutte le settimane un argomento specifico con l'aiuto di uno specialista.