Giacobazzi al Ponchielli il 13 febbraio

CREMONA (8 ottobre 2019) - Risate, risate, e ancora risate: il 13 febbraio torna al Ponchielli Giuseppe Giacobazzi, al secolo Andrea Sasdelli. Lo spettacolo, diretto da Carlo Negri, è realizzato da Puzzle Puzzle in collaborazione con il giornale La Provincia. In Noi il popolare comico porta in scena un dialogo interiore ed esilarante tra sé e la sua maschera, dialogo frutto di venticinque anni di convivenza a volte forzata. I biglietti saranno in vendita da oggi e sono già disponibili sui circuiti www.vivaticket.it e www.ticketone.it.