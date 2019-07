Note da Oscar con la Compagnia dell’Ago

CREMONA (8 luglio 2019) - Per il decimo anno consecutivo si rinnova la collaborazione tra Bossoni Automobili e il Golf Il Torrazzo di Cremona per un’iniziativa che ha lo scopo di sostenere i più deboli e i più bisognosi. Mercoledì 10 luglio al Torrazzo verrà organizzata una cena per raccogliere fondi a favore dell’associazione Giorgio Conti e della fondazione Francesca Rava. Nella suggestiva cornice del campo da golf sarà servita la tradizionale Cena sotto le stelle, con l’accompagnamento musicale del gruppo di artisti cremonesi della Compagnia dell’Ago guidati dall’attore cremonese Matteo Giambiasi. Il Vocal Team eseguirà il programma Note da Oscar - Le migliori colonne sonore. «È un’esplosione di energia ed emozione, capace di intrattenere un pubblico variegato, grazie alla sapiente miscela di famosissime colonne sonore e numeri tratti dai più celebri musical - commenta Giambiasi -. È molto più di un concerto, è uno showcase di numeri coinvolgenti, un mix equilibrato di evergreen intramontabili, tra cui un medley di Grease, Il fantasma dell’Opera, uno speciale tributo ai Queen con Bohemian Rhapsody, e gli ultimi successi, come le canzoni tratte da A star is born e The Greatest Showman. Tutti i brani sono arrangiati appositamente dal nostro direttore musicale e vocal coach, Luca Scontrino, ed eseguiti dal nostro Vocal Team che saprà stupire il pubblico con intrecci vocali accattivanti».

La cena al Golf Il Torrazzo inizierà alle 20; a seguire lo spettacolo. Tutti possono partecipare. L'offerta minima è 50 euro a persona, tutto compreso. Per prenotazioni, telefono 0372 471563 oppure ristorante@golfiltorrazzo.it.

«Ci fa molto piacere aprire la nostra struttura alla città per un’iniziativa che ha lo scopo di aiutare le famiglie cremonesi in difficoltà», dichiara Alberto Auricchio, presidente del Golf Il Torrazzo. «Bossoni Automobili sostiene con grande entusiasmo questo importante progetto a favore delle famiglie e dei bambini meno fortunati - aggiunge Luca Boninsegna, Audi manager della Bossoni Automobili -. Contribuire all’organizzazione di una serata in cui ci si ritrova per condividere amicizie e passioni, con lo scopo di aiutare chi soffre, rientra nella filosofia del nostro gruppo».

