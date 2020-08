Venerdì 28 agosto 'Letture sul Po' all'Arena Giardino

CREMONA (26 agosto 2020) – Approda a Cremona venerdì 28 agosto la rassegna itinerante "Letture sul Po", ideata ed organizzata dal Settore Area Omogenea e Ambiente e dal Settore Cultura del Comune di Cremona, in collaborazione con la Rete Bibliotecaria Cremonese nell'ambito del progetto realizzato dal comune di Cremona in sinergia con i comuni del Plis del Po e del Morbasco. L'appuntamento cremonese è all'Arena Giardino di Cremona, alle 21, con una serata di cinema e letture intitolata "Storie e visioni di fiume", che vede come filo conduttore la narrazione delle storie di vita comune legate Grande Fiume, con tratti teatrali e storici. In tale occasione, accento importante alla serata verrà dato alla figura di Sandro Talamazzini, suo storico narratore e personaggio di grande importanza per la storia di Cremona.

Saranno proposte, in collaborazione e con la disponibilità dei gestori dell'Arena Giardino, una serie di letture a cura di Alberto Branca e la visione di due documentari di Sandro Talamazzini girati tra il 1969 ed il 1970. Il primo è I fiumi della nostra terra, dove sono raccontati gli aspetti storico-culturali della vita sul fiume Po, dalle fasi naturalistiche a quelle lavorative sino a quelle ricreative e sportive. Il secondo è I nipoti di Mark Twain, in cui viene narrato un interessante viaggio su di una bettolina da Cremona sino a Venezia.

Sarà presente durante la serata, un punto prestito della Rete Bibliotecaria Cremonese, il sistema bibliotecario provinciale che vanta un catalogo di oltre 5,5 milioni di documenti delle biblioteche bresciane e cremonesi. Il punto prestito avrà una "vetrina" dei classici riguardanti il fiume Po, distribuirà una bibliografia tematica sul Grande Fiume e infine consentirà alle persone presenti l'iscrizione gratuita ai servizi della Rete bibliotecaria cremonese, tra i quali è da ricordare quello della biblioteca digitale MLOL.

La serata, organizzata nel rispetto delle normative Covid19, sarà ad ingresso libero e gratuito.

La rassegna "Letture sul Po" iniziata il 24 luglio e che si concluderà il 26 ottobre, dopo l'appuntamento all'Arena Giardino, proseguirà mercoledì 2 settembre alle 20.45 presso la cascina Farisengo di Bonemerse.

