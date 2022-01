Basket serie A: Vanoli che successo, Venezia cede (85-82)

CREMONA - La Vanoli torna al successo superando la sempre ostica Umana Reyer Venezia. Ottima prestazione dei cremonesi con Spagnolo e Cournooh in evidenza.

PRIMO QUARTO. Parte forte la Vanoli grazie all'ottimo Harris (12-3 al 4') e Tinkle (17-3). Venezia cerca di reagire (19-11) ma i cremonesi mantengono in distacco (23-13). Pecchia e Spagnolo allungano (27-13) e il quarto si chiude sul 29-14 per i padroni di casa con canestro di Cournooh dai cinque metri.

SECONDO QUARTO. La Reyer si sveglia e in avvio del parziale si riporta sul 29-18. Segna Spagnolo un bellissimo canestro in appoggio al tabellone (31-18). Tra gli ospiti arriva però il momento di Sanders che mette a segno 8 punti di fila (con due triple) e riporta Venezia a 7 punti dai padroni di casa (35-28 al 16'). Cournooh in entrata, Dime da sotto e Spagnolo dalla distanza riallungano l'elastico a favore di Cremona (41-28 18'). Harris realizza due canestri di fila e la Vanoli chiude avanti 45-30.

TERZO QUARTO. Parte decisamente forte Venezia dopo l'intervallo lungo (47-41) mentre la Vanoli fatica maledettamente a trovare la via del canestro. Al 24' gli arbitri fischiano un dubbio fallo su Theodore e assegnano il tecnico a coach Galbiati: 4 tiri liberi e punteggio sul 49-45. Venezia è caldissima e pareggia sul 51 (26'), con la partita che si fa durissima per la Vanoli. Il match prosegue punto a punto e il parziale termina sul 59-60.

ULTIMO QUARTO. L'avvio di tempo vede Cournooh infilare 5 punti di fila (una tripla) e la Vanoli si riporta avanti 64-60. Doppio tecnico a Dime ed Echodas, segna Theodore (64-62 al 33'), tripla di Pecchia ma Theodore non molla. Pecchia segna in entrata, liberi di Cournooh (71-64 al 35'), ma con Tonut Venezia rimane a ruota (74-70). Tripla di Cournooh per il +7, ancora Cournooh per il 79-72 a 1'42" dal termine; Theodore e Tonut per il 79-76, segna Pecchia dalla lunetta (81-76), recupera palla la Vanoli e Cournooh realizza i liberi del +7 a 15 secondi dalla sirena. Timeout Venezia, rimessa in attacco per gli ospiti e Tonut segna la tripla. Pecchia dalla lunetta e De Nicolao fissano il punteggio finale con il successo Vanoli (85-82).