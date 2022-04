Regina della pizza, Federica Samarani sul tetto del mondo

CREMONA - Campione mondiale di pizza al metro, battendo 300 concorrenti tra maschi e femmine, tra cui decine di stranieri, miglior pizzaiolo donna della manifestazione e, ora, l’obiettivo di sfondare in tv: Federica Samarani, 26enne di Crema, non si ferma più. In autunno sarà tra i protagonisti di «Master pizza champion», il food reality che andrà in onda sui canali Sky, a tutti gli effetti il Masterchef del settore. «Vincendo il titolo mondiale ho acquisito il diritto a partecipare alla trasmissione» racconta Federica.

Il campionato si è svolto a Roma nei giorni scorsi, organizzato da una rivista specializzata. Una vita passata tra impasti e forni, grazie al papà Giuliano alla mamma Maria Giovanna Pasolini: la famiglia, compreso il cugino Davide, che ha gareggiato con lei piazzandosi al terzo posto assoluto, è proprietaria di tre pizzerie da asporto. Quella storica di Ombriano, un’altra a Pianengo, dove Federica è pronta a inaugurare un’attività analoga con servizio al tavolo, e la terza a Orzinuovi. «Il capostipite è stato mio nonno Anacleto, adesso non c’è più, ma so che sarebbe stato molto orgoglioso di quello che io e Davide abbiamo fatto». Una partecipazione nata quasi per gioco. «Innanzitutto per fare esperienza, conoscere altri pizzaioli, insomma confrontarmi, cosa che aiuta sempre a crescere. Negli anni, infatti, oltre a imparare in famiglia, ho preso parte a corsi di specializzazione.

A Roma non pensavo certo di vincere. Al momento della premiazione ero seduta in un angolo, poi ho sentito una prima volta il mio nome e poi addirittura una seconda, un’emozione bellissima». Per vincere non servono voli pindarici. Federica ha puntato tutto su una pizza con ingredienti semplici, ma ovviamente di grande qualità. Un impasto classico napoletano, leggermente rivisitato. «Per rendere la pizza più croccante, come piace oggi – prosegue –: mozzarella fiordilatte, pomodorino giallo del Vesuvio e basilico. In uscita dal forno stracciatella di bufala e un filo di olio Evo. La faccio sempre per i miei clienti, è nel menu». Federica cura i dettagli, sceglie il meglio come materie prime e sperimenta. Adesso ancora di più. «A Sky sarò chiamata a preparare pizze di tutti i tipi, cambiando impasti e farine. Molto più complicato di una gara in cui vai e presenti quello che sai fare meglio».