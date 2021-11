Modellismo navale, la passione dell'imprenditore Veneroni

FORMIGARA - Le sorprese sono un po’ come gli esami, non finiscono mai. E anche una vita lunga, intensa e soddisfacente come quella di Gustavo Veneroni, continua a riservare nuove passioni e nuove emozioni.

A ottant’anni compiuti, il fondatore dell’omonima azienda di Formigara, leader nella costruzione di pompe mobili per irrigazione, pompe ad asse verticale per grandi impianti e macchine per il trattamento di liquami, ha scoperto un mondo tanto affascinante quanto inesplorato: quello del modellismo navale.

Negli ultimi cinque anni, nel comfort di un’ex stalla per cavalli adibita a laboratorio, ha trovato ispirazione e si è dilettato a riprodurre in scala, con precisione e pazienza maniacali, alcune delle navi più conosciute: dall’italianissima Amerigo Vespucci (realizzata in scala 1:100) alla Soleil Royal, l’ammiraglia di Luigi IV, che prende il nome dall’appellativo (Re Sole) dato al sovrano di Francia. Insomma, da metalmeccanico prima, a imprenditore poi, Veneroni si è rimesso in gioco con l’entusiasmo di un apprendista e la saggezza di chi ha lavorato e costruito per tutta la vita.

Gustavo Veneroni con la moglie Colomba

RIPRODUZIONI FEDELISSIME. Le riproduzioni sono fedelissime e corrispondono all’originale anche nel più piccolo dettaglio; i modellini, ormai una decina, sono realizzati prevalentemente in legno, piccoli listelli che Veneroni plasma e ritaglia a seconda delle esigenze; non mancano però particolari che richiedono l’utilizzo di parti in bronzo e in altri metalli; accanto ad ogni imbarcazione, dalla più piccola alla sua più maestosa, è presente una legenda, con annotate tutte le informazioni utili, dalla lunghezza al pescaggio, sino al tempo impiegato per la costruzione.

«Tutto quello che ho sognato e pensato da ragazzo – racconta l’imprenditore – sono riuscito a realizzarlo. Di questo ringrazio mia moglie Colomba (Fusar Poli) e i miei figli Pierangela, Pietro e Giulio ai quali ho affidato l’azienda. Scoprire in età così avanzata una nuova passione, e ritrovarmi a 84 anni ancora così impegnato e felice di esserlo, è stata una sorpresa e soprattutto un piacere».

E c’è una novità: a partire da sabato 13 novembre, la collezione privata di Veneroni sarà aperta al pubblico per la prima volta. Per visitarla bisogna raggiungere cascina Filassi nei pomeriggi di sabato e domenica dalle 14 alle 17; l’accesso è libero ma è necessario prenotarsi al 339 7493250.