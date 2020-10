A lezione con La Provincia al liceo Aselli

CREMONA (14 ottobre 2020) - C’è chi apre il giornale a colpo sicuro sullo sport, chi controlla il numero dei contagi e ancora chi lo sfoglia dall’inizio alla fine come si sfoglia un libro o una rivista. Il liceo Aselli partecipa anche quest’anno a «Il Quotidiano in Classe» in cui protagonista assoluto è il giornale «La Provincia». In quarta C Lsa il primo giorno di lettura del giornale è un confronto fra docente, la professoressa Stefania Digiuni, e i 21 studenti. «Useremo la lettura del giornale come occasione per riflettere sull’attualità e sulla possibilità di farci un’idea di quello che ci accade intorno — spiega la docente —. Dalla verifica dei fatti alla struttura degli articoli, con particolare attenzione al testo argomentativo, il quotidiano diventa per noi uno strumento non solo di approfondimento linguistico, ma anche un’opportunità per confrontarci insieme su cosa ci accade intorno».

