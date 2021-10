Taglio degli alberi in città, presentato l'esposto alla Forestale

CREMONA - Come annunciato nei giorni scorsi, il consigliere comunale di FdI, Marcello Ventura, comunica di aver depositato attraverso l'avvocato Michela Soldi, l'esposto contro il Comune di Cremona relativo all’abbattimento delle piante in varie zone della città, direttamente presso la Forestale al Comando dei Carabinieri. Il deposito in questa sede prevede indagini immediate con presentazione successiva in Procura del fascicolo completo. "Ovviamente - spiega Ventura - ci riserviamo con l’avvocato di integrare l’esposto in qualsiasi momento con la documentazione richiesta all’Amministrazione tramite i tre accessi agli atti già fatti nell’ultimo mese".