La denuncia di Ventura (FdI): "Parco al Po, dov'è la sicurezza?"

CREMONA - A caccia delle criticità che spesso vengono segnalate dai cittadini di Cremona, dove peraltro non si placa la polemica sugli alberi tagliati in varie zone della città. La denuncia del consigliere comunale Marcello Ventura (Fratelli d'Italia) arriva dal proprio profilo Facebook, con corredo di diverse fotografie, e riguarda un vecchio e malandato pioppo caduto all'interno del Parco al Po, luogo frequentatissimo da grandi e piccini soprattutto nei mesi più caldi. "Parco al Po!! Il parco più frequentato dai cremonesi. La morte di un pioppo non monitorato perché non segnato. Dove è la tanto sbandierata sicurezza?", l'accusa lanciata da Ventura, nemmeno troppo velata, nei confronti dell'amministrazione comunale. E il consigliere comunale si chiede: "Se fosse caduto sulla panchina dove si recano bambini e famiglie? Perché non si è monitorato il parco che è la zona più frequentata dai cremonesi almeno in estate? Perché si fanno stragi di piante inutili da altre parti?".