Embryo, il nuovo cantante

CREMONA - Dopo quasi 20 anni di onorata carriera e concerti in tutto il mondo, Roberto Pasolini, storica voce dei cremonesi Embryo, lascia la band a causa di impegni familiari che non gli consentono di dedicare al progetto il tempo e la concentrazione necessari.

Al suo posto entra in pianta stabile Vitali Mats (Alkemy, Misantrophia) che già aveva sostituito Roberto in occasione del recente tour europeo con Immolation e Ragnarok.



Gli Embryo salutano Roberto con un abbraccio fraterno e gli augurano il meglio per il futuro.