Luppolo in Rock , la terza edizione

CREMONA (8 gennaio 2020) - Si svolgerà venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 luglio 2020 alle ex Colonie Padane di Cremona, la terza edizione del Luppolo in Rock.

Le band verranno annunciate a breve e nel frattempo è in vendita il biglietto promozionale che consiste nell’abbonamento ai tre giorni del festival a soli 49 euro. Il Blind Ticket è già disponibile sul sito della Live Ticket e del Luppolo in Rock.

La macchina organizzativa, che fa capo allo staff della birroteca Il Regno del Luppolo di Cremona di Massimo Pacifico, da mesi sta lavorando per la terza edizione del festival che come le due precedenti sarà all’insegna della musica e della cultura rock e metal, del piacere di stare insieme e, novità della prossima edizione, della sostenibilità ambientale tramite l’applicazione di azioni concrete per ottenere il minore impatto possibile.