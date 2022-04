Crema, l’esempio grande dei piccoli

CREMA - Sono in città da poco più di un mese, fuggiti da una guerra che sta seminando morte e distruzione nel loro Paese, e ora hanno deciso di impegnarsi in favore della comunità che li ospita, partecipando anche ad iniziative di salvaguardia ambientale. La grande forza dei bambini ucraini, che vogliono continuare a vivere e condividere esperienze nonostante tutto, è stata protagonista di un’iniziativa di raccolta dei rifiuti abbandonati nell’area dell’ex scuola di Comunione e Liberazione, nel quartiere dei Sabbioni. È un esempio vero, il loro: significativo in generale, ancora più significativo visto da chi proviene. Piccoli da emulare: capaci di mettersi a disposizione nonostante la sofferenza.



Ad accompagnare i giovanissimi volontari dell’ambiente sono stati i responsabili del gruppo scout Crema e della sezione cittadina della Federazione ambiente bicicletta. Il materiale recuperato è stato poi suddiviso in sacchi trasparenti e consegnato agli operatori di Linea gestioni, per essere conferito alla piattaforma di via Colombo. «Complimenti al gruppo Scout Crema e ai bambini ucraini ospiti di uno dei centri di prima accoglienza Caritas, che insieme ai volontari Fiab Crema hanno fatto una Ecoazione nell’area di fronte al parco Bonaldi, nella zona della Valcarenga — ha commentato il sindaco Stefania Bonaldi —: grazie a loro per l’impegno in questa giornata, a Fiab Crema, sempre pronta a spendersi per l’ambiente, a Linea gestioni e all’assessorato all’Ambiente per il supporto tecnico. Grazie anche al consigliere regionale Matteo Piloni, che da ex assessore all’Ambiente è rimasto fedele alle Ecoazioni». Con i bimbi ucraini in prima linea.