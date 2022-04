Screening gratis per il mese di aprile da LloydsFarmacia

CREMONA - Martedì 5 aprile alle 9.45 si terrà, presso LloydsFarmacia n. 2 in Galleria XXV Aprile 13 a Cremona, l'evento di presentazione della campagna di screening gratuiti. L’incontro sarà occasione per la presentazione alla stampa dei servizi di Prevenzione gratuita, proposti da LloydsFarmacia alla cittadinanza per il mese di aprile. Si tratta di aree di screening cruciali per la salute e il benessere della popolazione, in particolare dopo due lunghi anni, in cui il Covid‐19 e le priorità legate alla pandemia hanno troppo frequentemente fatto passare in secondo piano le fondamentali attività di prevenzione di routine.

I servizi di screening verranno eseguiti alla presenza di Rosita Viola (Assessore alle Politiche Sociali e della Fragilità, Comune di Lissone), Arianna Furia (Direttore Vendite Retail LloydsFarmacia, Gruppo Admenta Italia) e Maria Zoppi (Area Manager LloydsFarmacia, Gruppo Admenta Italia). Per accedere in farmacia è ancora obbligatorio l'utilizzo di mascherina chirurgica.