Cremona&Bricks, via al concorso "crea-attiva-mente"

CREMONA - Manca meno di un mese all’attesissimo e coloratissimo debutto di Cremona&Bricks, la fiera dei mattoncini in programma a CremonaFiere il 9 e 10 Aprile prossimi organizzata da CremonaFiere e Associazione Cremona Bricks. Bambini e adulti, appassionati e collezionisti, insegnanti e genitori, professionisti ed esponenti del mondo business troveranno a Cremona&Bricks un’occasione per stupirsi e divertirsi e un’officina nella quale lasciarsi coinvolgere attivamente dal magico mondo delle costruzioni: oltre 6000 mq di esposizione di mattoncini, un ampio Diorama City con elementi simbolo della città di Cremona e del suo territorio, aree gioco, mercatino di mattoncini lego, un’area “ravanata” per i più audaci appassionati e collezionisti, laboratori e momenti di approfondimento e formazione.

La Manifestazione promuove e valorizza la capacità creativa di bambini e adulti, abilità che parte dal gioco per arrivare fino alla tecnologia applicata. I mattoncini, infatti, con la loro versatilità e i molteplici ambiti d’uso, diventano un prezioso strumento per supportare lo sviluppo delle abilità manuali e creative, dal saper fare artigiano fino al progetto ingegneristico; per stimolare l’educazione personale attraverso il gioco e la rappresentazione della realtà come modello; per rinnovare i metodi d’insegnamento coinvolgendo le soft skills e offrire momenti formativi e di approfondimento per insegnanti, studenti e per le aziende.

È in questo contesto che il quotidiano La Provincia di Cremona e Crema, con il sostegno di Confartigianato Cremona e la collaborazione di CremonaFiere, lancia il concorso “Crea-attiva-mente” rivolto a bambini e adulti di tutte le età, chiamati a prepararsi alla Manifestazione rispolverando le proprie abilità creative e costruttive. Nessun limite d’età e nessun freno alla fantasia: dalla costruzione di kit LEGO® alla creazione libera.

“Cremona&Bricks è un’esperienza fieristica innovativa per noi e per la città - dichiara Roberto Biloni, Presidente di CremonaFiere - . Attraverso il gioco possiamo raggiungere importanti obiettivi formativi a tutti i livelli, dall’educazione agli affari. Il concorso si chiama “Crea-attiva-mente” perché il processo di creazione parte dall’attività mentale, ma al tempo stesso contribuisce a mantenerla vivace. Anche per questi motivi è con grande piacere che il concorso è realizzato anche con il contributo di Confartigianato all’insegna del saper fare artigiano”.

E proprio a partire dal “saper fare artigiano” il Presidente di Confartigianato Cremona, Massimo Rivoltini, commenta: «Confartigianato Cremona ha accolto da subito con favore la richiesta di Cremona Bricks di realizzare una manifestazione all'interno della nostra Fiera. Ci auguriamo – prosegue Rivoltini – che questo grande evento possa presto coinvolgere tutto il tessuto cittadino e consolidarsi nel contesto cremonese. Sviluppare la fantasia grazie ai mattoncini LEGO® richiama, in un certo senso, la creatività propria dell'artigiano, quell'usare testa e mani che da sempre è nelle nostre corde perché esalta l'intelligenza dell'uomo. Il concorso sarà un modo per coinvolgere tutti, in particolare i bambini, in questo esaltante progetto di sviluppo della creatività, già a partire dalla scuola, luogo privilegiato di apprendimento e conoscenza dell'imprenditorialità italiana».

Partecipare a “Crea-attiva-mente” è molto semplice: basta inviare una foto della propria costruzione in mattoncini, del proprio set o personaggi LEGO® alla redazione del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema (tipografia@laprovinciacr.it) entro Mercoledì 6 Aprile, indicando nome, cognome, età, provenienza e il titolo della propria opera (facoltativo). Tutte le foto verranno pubblicate sul quotidiano La Provincia di Cremona e Crema nei giorni precedenti alla Manifestazione. Una giuria tecnica le selezionerà ed eleggerà i vincitori Sabato 9 Aprile alle ore 17:00, nel padiglione 1 di CremonaFiere in occasione di Cremona&Bricks. Verranno premiati la costruzione più originale, la costruzione più grande, il partecipante più giovane e il più anziano e non mancheranno premi speciali. Tutti i partecipanti al concorso riceveranno il codice coupon per scaricare il biglietto d’ingresso ridotto per Cremona&Bricks. Per i bambini fino a 12 anni l’ingresso in Fiera è gratuito.