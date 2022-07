Covid, continua l'ondata estiva, 106 casi in provincia e 3 morti

CREMONA - Continua l'ondata di contagi: in regione sono 3.262 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, 106 nella sola provincia di Cremona, a fronte di 14.924 tamponi effettuati. Il tasso di positività rimane stabile al 21,8%, così come le terapie intensive non subiscono aumenti, a differenza dei reparti ordinari che contano 12 ricoverati in più. L'incremento dei decessi in regione è di 12, 3 vittime nella provincia di Cremona.

I NUOVI CASI PER PROVINCIA