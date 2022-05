Casalmaggiore, ricoveri azzerati ad aprile. Il bilancio del sindaco Bongiovanni

CASALMAGGIORE - “Il mese di aprile ha avuto un deciso allentamento delle misure antiCovid da parte del Governo. I numeri dei contagi però rispetto a marzo sono aumentati, anche se va detto che la stragrande maggioranza è paucisintomatico e i ricoveri si sono azzerati”. Parole del sindaco Filippo Bongiovanni, che tira le somme di aprile e, come di consueto, fornisce le statistiche aggiornate sulla situazione pandemica. “Al momento - spiega il primo cittadino di Casalmaggiore - i positivi sono 176, ma appunto nessuno risulta ricoverato in ospedale per acuti tra Cremona e Casalmaggiore, che permane Covid-free. Vi è stato solo un decesso di Covid nel mese di aprile. Il totale da inizio pandemia è di 67, 46 uomini e 21 donne. Età media 80 anni”.

Riassumendo, “dei 175 positivi, 97 abitano in città, 15 a Vicobellignano, 12 Vicomoscano, 10 a Casalbellotto e Roncadello. Nessuna frazione è senza casi”. I casi totali “sono 4124, con 312 casi registrati ad aprile rispetto ai 190 di marzo. I guariti sono 3881. I deceduti totali del mese di aprile sono 15, numero in linea rispetto agli anni prima della pandemia addirittura un morto in meno rispetto al 2019”.

Per quanto riguarda i vaccini, “sulle 15.127 le persone residenti in città per ATS, 12.200 hanno completato il ciclo vaccinale di cui 9.475 hanno ricevuto il booster, mentre 2.886 persone non hanno alcuna dose, ovviamente sono compresi i bambini sotto i 5 anni che non sono vaccinabili. 56 fragili hanno ricevuto pure la quarta dose. Siamo dunque all’80,6% di vaccinati, il 62,6% ha già ricevuto la terza dose”, conclude Bongiovanni.