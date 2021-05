Covid, in provincia di Cremona 42 nuovi positivi

LA TABELLA CON I DATI ODIERNI

CREMONA - Sono 42 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona. Il dato confortante è che in Lombardia continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-115). A fronte di 50.658 tamponi effettuati, sono 1.198 i nuovi positivi (2,3%). I guariti/dimessi sono 2.027.

I dati di oggi

i tamponi effettuati: 50.658 (di cui 31.957 molecolari e 18.701 antigenici) totale complessivo: 9.968.164

i nuovi casi positivi: 1.198 (di cui 93 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 747.841 (+2.027), di cui 3.004 dimessi e 744.837 guariti

in terapia intensiva: 448 (-6)

i ricoverati non in terapia intensiva: 2.441 (-115)

i decessi, totale complessivo: 33.271 (+36)



I nuovi casi per provincia

Milano: 362 di cui 141 a Milano città;

Bergamo: 82;

Brescia: 136;

Como: 85;

Cremona: 42 ;

; Lecco: 33;

Lodi: 8;

Mantova: 73;

Monza e Brianza: 96;

Pavia: 63;

Sondrio: 25;

Varese: 163.

In Italia

Ancora un lieve aumento di contagi Covid: 7.852 nelle ultime 24 ore, 6.946 i precedenti, con 306mila tamponi processati (+20mila). Il tasso di positività passa dal 2,4% al 2,5%. In crescita le vittime, 262 (+11), per un totale di 123.544. Prosegue il calo nelle strutture ospedaliere: -657 ricoveri ordinari e -64 in intensiva con 91 ingressi. 19.023 nuovi guariti e -11.437 attualmente positivi. In Lombardia 1.198 casi, in Campania 1.127 e in Piemonte 774.