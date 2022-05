Esposizione "La città ritrovata. Luoghi, persone e storie"

Dal 2 al 12 giugno 2022

Sale Agello

Museo Civico di Crema e del Cremasco

CREMA

La città ritrovata

Luoghi, persone e storie

Dal fascismo ad oggi. Foto, disegni, video.

Orari:

Da lunedì a venerdì: 17.00 – 19.00

Sabato e domenica: 10.00 – 12.00 e 16.00 – 19.00

INAUGURAZIONE

Giovedì 2 giugno alle ore 17.00

Angoli di Crema che attraversiamo quotidianamente, luoghi “scontati” di cui spesso non cogliamo la bellezza, la storia, l’evoluzione, distratti da mille cose.

Questi luoghi sono stati, in un passato non troppo lontano, teatro di sopraffazione, di potere senza controllo, di passiva sudditanza, di folle plaudenti ed osannanti, di diritti violati.

Questi stessi luoghi hanno anche visto una resistenza silenziosa, una quotidianità coraggiosa, una solidarietà diffusa e, per molti, una lotta aperta contro il nazifascismo.

In questa sala ritroverete gli spazi della nostra comunità che in essi si riconosce, dove manifesta, s’incontra, prega, ascolta musica, fa teatro, accudisce, legge, si stringe per condividere dolore e gioia, si apre e accoglie chi arriva da lontano…VIVE.

L’idea della mostra è proprio questa: presentare attraverso foto d’archivio, video, graphic novel, disegni di giovani artisti la nostra città.

Per le scuole:

tutte le mattine su prenotazione 339/5336187