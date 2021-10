"Ratatuia" ...e creatività d'autunno

Ritorna "Ratatuia"!

Domenica 24 ottobre si potrà passeggiare nel centro cittadino per il mercatino dell'usato che propone sempre tante occasioni di oggetti vintage, modernariato...ecc.

In questa edizione una novità: la sezione creativa dedicata agli artisti del riuso per chi, da amante del nostro pianeta, vuole cimentarsi nel fai-da-te per non sprecare oggetti in disuso.

All'interno della manifestazione trovere anche "La Castagnata", con vendita di caldarroste e banchetti di prodotti tipici.

Il modulo di iscrizione è disponibile sul nostro sito prolocosoresina.it e potrà essere inviato alla mail o tramite whatsapp.

Per informazioni:

Tel. 0374 340307