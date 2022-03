«Il medico risponde», chirurgia dell'obesità: l'Oglio Po punto di riferimento sul territorio

CREMONA - Torna l’appuntamento domenicale con la video rubrica dedicata alla salute «Il medico risponde». Protagonista di questa puntata è il dottor Guglielmo Giannotti, Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia generale dell’Oglio Po di Casalmaggiore.

«Ci occupiamo di chirurgia dell’obesità perché abbiamo cercato di differenziare le competenze rispetto all’Ospedale di Cremona - spiega il dottor Giannotti -, occupandoci di specializzazioni diverse. Nella nostra provincia la chirurgia dell’obesità non era ancora stata presa in considerazione. Abbiamo istituito un team multidisciplinare che comprende i chirurghi che si occupano dell’obesità, ma ancora prima il nutrizionista, lo psicologo che valutano il paziente in prima istanza, poi l’anestesista».

LA CHIRURGIA BARIATRICA.

Non tutti quelli che si approcciano alla chirurgia bariatrica poi la faranno, perché un trattamento dietologico e psicologico di supporto potrebbe essere sufficiente per affrontare il problema.

I medici Giuliano Iapichino e Guglielmo Giannotti



«La competenza chirurgica è affidata al dottor Giuliano Iapichino, uno degli aiuti anziani dell’Unità Operativa, referente della chirurgia bariatrica» precisa il dottor Giannotti.



Ma nello specifico che cos’è l’obesità?

«L’obesità di fatto è una patologia a sé stante spesso associata ad altre malattie strettamente collegate all’eccesso di peso - chiarisce il dottor Iapichino -. È l’indice di massa corporea a dirci se un paziente ha superato la soglia tra il semplice sovrappeso e l’obesità vera e propria. La chirurgia bariatrica è la soluzione nella cura del paziente obeso laddove tutti gli interventi alternativi, dalla modifica degli stili di vita a una più corretta alimentazione, non sono riusciti a risolvere il problema del sovrappeso. La chirurgia entra in gioco quando l’obesità è grave e spesso associata ad altre patologie quali diabete mellito, ipertensione arteriosa, sindrome delle apnee notturne, gravi artropatie».

