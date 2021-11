«Il medico risponde»: per il diabete nuove cure e tecnologie

CREMONA - Torna l’appuntamento domenicale con la video rubrica dedicata alla salute «Il medico risponde». Protagonista di questa puntata è la dottoressa Patrizia Ruggeri, responsabile del Centro diabetologico dell’Ospedale di Cremona.

LA GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE. Il 14 novembre di ogni anno si celebra la Giornata mondiale del diabete, una campagna di sensibilizzazione come momento di divulgazione sulla malattia diabetica. «Il diabete è una malattia cronica, molto diffusa che presenza delle complicanze gravi e invalidanti - spiega la dottoressa Ruggeri -. La scelta della data è caduta sul giorno della nascita di Frederick Grant Banting, lo scopritore insieme a Charles Herbert Best dell’insulina».

L'INSULINA. E quest’anno si celebra proprio il centenario della scoperta di quest’ormone di natura proteica. «È stata una scoperta che ha rivoluzionato la cura del diabete, consentendo la sopravvivenza delle persone con «diabete di tipo 1» che si caratterizza appunto con la distruzione delle cellule beta del pancreas - sottolinea il medico - e quindi ai pazienti, dal momento della diagnosi e per tutta la vita, bisogna somministrare l’insulina. Colpisce soprattutto i bambini e i giovani».

Come precisato dalla dottoressa Ruggeri, «sono invece milioni le persone affette da «diabete di tipo 2» che presenta come fattori di rischio la sedentarietà e l’obesità, con una prevalenza del 20% nei soggetti anziani e del 6% circa nella popolazione generale. Purtroppo ancora oggi molti pazienti non raggiungono obiettivi di cura adeguati».

ACCESSO ALLE CURE E TECNOLOGIA. La Giornata mondiale ha scelto quest’anno il tema dell’accesso alle cure: «Negli ultimi anni sono stati messi in commercio dei nuovi farmaci che consentono una migliore protezione cardio-renale. Sono di prescrizione specialistica e purtroppo una grossa fetta di pazienti non li utilizza».

Importante anche l’accesso alla tecnologia che ha fatto passi da gigante: dai micro-infusori (per la somministrazione sotto-cutenea di insulina) ai sensori per il monitoraggio continuato della glicemia, senza dimenticare i sistemi ibridi dove i due dispositivi si parlano. Una soluzione molto interessante in questo periodo di Covid è stata l’applicazione della telemedicina, consentendo la televisita».