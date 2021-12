Dopo l'abbattimento la piantumazione, nuove piante in via Fulcheria e via Serio

CREMONA - Questa mattina è iniziato il lavoro di piantumazione in via Fulcheria e in via Serio. Le nuove piante sostituiscono quelle abbattute nei mesi scorsi perché giudicate a rischio crollo dalla valutazione dello studio degli agronomi Miceli e Solari e condannate per salvaguardare l’incolumità pubblica e privata. In tutto sono 133 gli alberi rimossi e al loro posto ne saranno piantati 190.

IN VIA FULCHERIA. In via Fulcheria 36 frassini sostituiscono le 36 robinie abbattute.

IN VIA SERIO. Stesso discorso per via Serio, dove saranno rimpiazzati tutti i 46 alberi condannati. Secondo le linee guida per la sostituzione degli alberi abbattuti, elaborate dallo studio Miceli e Solari, «si suggerisce di reimpiantare alberi di alto fusto, a rapido accrescimento, aventi, al momento della messa a dimora, a 1,30 metri dal colletto, una circonferenza del tronco non inferiore a 18-20 centimetri, provvisti di chiome e apparato radicale integri».

Inoltre «si dovrà procedere alla sostituzione delle piante non attecchite alla prima ripresa vegetativa dopo la messa a dimora». E «gli alberi messi a dimora in sostituzione di quelli abbattuti devono essere salvaguardati per tutto il tempo necessario al raggiungimento delle dimensioni minime di tutela (3 anni)».

RIPRESE E FOTO: FOTOLIVE/PAOLO CISI