Fiere Zootecniche Internazionali, ecco le «campionesse supreme»

CREMONA - Cremona baluardo della zootecnia europea: non solo uno slogan, non solo una tradizione, ma di fatto una realtà, visto che nel 2021 Cremona è l’unica manifestazione zootecnica internazionale dedicata al bovino da latte in Europa.

SELEZIONE GENETICA AL TOP. Nel ring del Padiglione 3 di CremonaFiere sono state proclamate le Supreme Champions per le categorie Senior e Junior. Come dire: le campionesse delle campionesse. Una novità assoluta nello scenario internazionale delle mostre zootecniche, perché la super commissione tecnica guidata dal giudice canadese Callum McKinven ha decretato le vincitrici secondo parametri trasversali alle razze, esprimendo un giudizio «all around».