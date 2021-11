Il fascino dei trattori d'epoca: a Cremona esposizione del Gruppo Landini

CREMONA - Il fascino della campagna di una volta. Alle Fiere Zootecniche di Cremona il Gruppo Landini presenta la sua esposizione di trattori d'epoca. Matteo Bernardi e Marco Gozzi raccontano in breve la loro iniziativa. "Facciamo riscoprire il fascino dei mezzi d'epoca che attraggono tutte le fasce d'età, dai più piccoli alle persone mature. La prossima manifestazione è in programma il 23-23 gennaio a Martignana di Po per Sant'Antonio, in collaborazione con la Libera Agricoltori Cremonesi".

RIPRESE: RICCARDO ROSSI