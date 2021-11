Festa del Torrone, musica e volontariato le eccellenze di Cremona

CREMONA - Una città che sa concertare passioni e vocazioni, una città che sa fare dell’agire in sinfonia un progetto e uno stile di vita comunitaria: questo hanno voluto sintetizzare i premi alle eccellenze e al volontariato cremonese, consegnati questa mattina in salone dei Quadri dal sindaco Gianluca Galimberti e dagli assessori Barbara Manfredini, Rosita Viola, Simona Pasquali, Luca Zanacchi, insieme al presidente del Consiglio comunale, Paolo Carletti.

UNA TRADIZIONE CONSOLIDATA. Si tratta di una tradizione inaugurata qualche anno fa, una tradizione che vuole in occasione della Festa del Torrone che la città premi le sue eccellenze e associazioni di volontariato che si sono distinte.

I PREMIATI. Come eccellenza cremonese è stata premiata l’Orchestra del conservatorio Claudio Monteverdi, rappresentata dalla direttrice Anne Colette Ricciardi; ensemble diretto dal maestro Francesco Fiore e nella sua versione sinfonica composta da studenti del conservatorio e studenti dello Stradivari

Per la sezione volontariato sono state premiate le associazioni Auser e Siamo Noi onlus, rappresentate da una folta delegazione e dai presidenti Manuela Cavedagna e Claudio Bodini. Carletti ha evidenziato il fatto che il Salone dei Quadri, sede del consiglio comunale, sia il cuore della comunità cremonese e quindi luogo elettivo per celebrare il meglio della città.

La la premiazione ha offerto anche la possibilità di comunicare che per il secondo anno di seguito uno studente del conservatorio cremonese ha vinto il premio Lombardia Musica. L’anno scorso toccò a Sofia Manvati per la classe di violino e quest’anno a vincere è stato Michele Galbiati per la sezione chitarre, seguito dal maestro Francesco Molmenti, una conferma della qualità degli allievi del conservatorio cremonese.

RIPRESE: RICCARDO ROSSI