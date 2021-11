Fontana: la convenzione per il nuovo ospedale sarà firmata a dicembre

CREMONA - Attilio Fontana alla Festa del Torrone di Cremona ha parlato anche di temi caldi per la città e la provincia: "Il nuovo ospedale è in fase di definizione, a dicembre ci sarà l'incontro per la firma dell'accordo". Poi una sulla Cremona-Mantova ha ribadito che "si farà. Dobbiamo decidere se farla da soli come Regione o insieme al ministero. Se farla è l'unica cosa certa".

Sul Terzo Ponte sul Po - fra la Bassa Piacentina e Cremona - la Regione non ha ancora preso alcuna decisione.