Promessa mantenuta, Fontana tra gli stand della Festa del Torrone

CREMONA - L'aveva promesso in occasione della presentazione e Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, è arrivato a Cremona per la Festa del Torrone a testimonianza della sua vicinanza alla città di Mina e Tognazzi. In giro tra gli stand, si è fermato a vedere come nasce il torrone: "E' un'importante kermesse, vetrina delle eccellenze, non potevo mancare".