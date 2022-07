«Its, porta d’accesso al lavoro. Via Desti terzo polo del nido»

CREMA - Un Comune sempre più protagonista nel campo della formazione. Questa la sfida che attende il quinquennio da assessore – o assessora, come vuole essere chiamata – al Lavoro, Istruzione e Pari opportunità di Emanuela Nichetti, reduce da cinque anni in cui ha gestito le deleghe alla Cultura e al Turismo, oggi passate a Giorgio Cardile. Nichetti è una delle due conferme del secondo mandato Bonaldi, insieme a Cinzia Fontana al Bilancio. «Cultura e Istruzione vanno chiaramente di pari passo, è una partita da giocare insieme al collega Cardile – esordisce Nichetti –. Prima novità di questo mandato è che come assessorato gestiremo il comparto asili nido, che prima era in capo al Welfare».

«Nel campo della formazione proseguiremo il lavoro fatto sui corsi di Istruzione tecnica superiore. Con la Fondazione Made in Italy e Cosmetica Italia è stato da poco lanciato il nuovo profilo, dedicato in particolare al packaging, che va ad arricchire l’offerta della formazione tecnica per il settore della cosmesi. Dovrebbe partire quest’autunno, la raccolta delle domande di iscrizione è in mano all’istituto Galilei. I neo maturandi sono già stati informati. Obiettivo primario è far emergere profili occupabili nelle aziende del territorio. Come noto, la sede dei corsi Its dell’ex università sarà riqualificata con i fondi Pnrr. Si prosegue dunque con l’idea è far diventare Crema un polo dell’alta formazione. Tornando invece al nido, dovendo costruire il nuovo asilo nel parco di via Desti, si creerà questa struttura alternativa ai Sabbioni». Dovrà ospitare da settembre parte dei bimbi di Braguti e la totalità di quelli di via Dante-Pesadori, sede che chiuderà. «In futuro potrebbe diventare il terzo polo del nido, ma siamo nel campo delle ipotesi – aggiunge Nichetti –: chiaramente i tempi per la realizzazione dell’edificio di via Desti non sono brevi. C’è il progetto definitivo in attesa della risposta del finanziamento tramite i fondi del Pnrr: i termini sono stati prorogati».



Altro tema che unisce istruzione, lavoro e giovani, dunque a cavallo con le Politiche giovanili in capo a Cardile, è lo sviluppo del centro culturale Winifred, da cui possono uscire profili legati al mondo dell’e-commerce. «Il rapporto con le scuole, da quelle dell’obbligo a quelle superiori, resterà sempre al centro dell’attenzione – prosegue Nichetti – anche per la mia storia personale di docente. Ho messo subito in calendario incontri con dirigenti e insegnanti, per verificare le necessità in merito all’edilizia scolastica, altro mio campo di competenza. Le superiori sono già molto aperte alla città, con lavori, iniziative e mostre. Evidente che possiamo andare avanti: la cosa positiva è che non si parte da zero, c’è una base consolidata. La manutenzione ordinaria sarà oggetto del primo giro di consultazioni negli istituti comprensivi, per capire cosa mettere in campo, programmando poi gli interventi con il resto della giunta, dai Lavori pubblici al Bilancio».

Sul tema del lavoro, il Comune proseguirà nel garantire servizi di informazione e orientamento. «Non possiamo dare un’occupazione ai cittadini – conclude l’esponente della giunta Bergamaschi – ma favorirne la ricerca tramite l’Orientagiovani e lo sportello lavoro, mettendo in comunicazione domanda e offerta. Inoltre, garantiremo consulenza per la partecipazione a bandi».