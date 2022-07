Cardile: «Più soldi per la Cultura»

CREMA - Più soldi per la cultura, rispetto ai budget risicati degli ultimi anni, per far crescere un comparto attrattivo che trascina presenze turistiche, favorisce l’indotto (commercianti, ristoratori e albergatori) e sfrutta peculiarità già consolidate.

I festival della città, come il Franco Agostino (il teatro destinato ai giovanissimi), Crema.comX (l’arte del fumetto), Inchiostro (libri e autori) e le rassegne, come I Manifesti (incontri con scrittori e personaggi famosi).

Questa la ricetta del neo assessore Giorgio Cardile, 29enne alla prima esperienza in Giunta, a cui sono affidati anche Turismo e Politiche giovanili. Settori che si intersecano con la Cultura, da gestire insieme agli altri assessori, in primis Commercio e Istruzione.

«Con la fine delle restrizioni per la pandemia, la città sta vivendo un momento di rilancio culturale e turistico – esordisce Cardile –: sono aumentati gli accessi al museo e alle sale Agello, una crescita a cui deve accompagnarsi un aumento del budget comunale, fermo restando che il grosso dei finanziamenti può arrivare da bandi e tenendo presente che deve continuare quanto proposto sino a ora dalla vivacità del tessuto cremasco».

L’idea è far coincidere intrattenimento, cultura e indotto. «I festival consolidati sono l’espressione di una città viva – prosegue Cardile –: l’aspetto culturale è dominante, ma l’indotto altrettanto fondamentale, ne traggono beneficio centinaia di attività. Ci sono rassegne che hanno margine per crescere, come Crema.comX e Fatf. Voglio aiutarle ad allargare i loro confini. Poi, non dimentichiamo il progetto Winifred, l’investimento sul centro di innovazione culturale, utile a sperimentare e approfondire le nuove tecnologie per il mercato dell’e-commerce».

RASSEGNA DEDICATA ALLA CULTURA SCIENTIFICA

Tra le novità che Cardile vuole introdurre, una rassegna dedicata alla cultura scientifica. «Abbiamo un’ottima base di partenza grazie alle attività dell’associazione Ipàzia. Sperimentiamo un festival su questi temi, anche per valorizzare le nostre scuole e i corsi Its».

Subito la volontà di allargare gli orari di apertura della biblioteca. «Così che diventi un luogo di studio per i giovani, si può cominciare da settembre, dopo aver verificato i costi dell’operazione».

Cardile crede nelle risorse interne: «Stanno lavorando al meglio, sono un team di alto livello già punto di forza del Comune che ha saputo portare mostre di grande richiamo».

PIU' CULTURA PIU' TURISMO

Più cultura significa più turismo. «Il traino del film di Guadagnino è ripartito, ma i cento giovani stranieri che ogni giorno passano in Pro loco sono qui anche per il lavoro di rete che è stato fatto in questi anni, con gli operatori turistici che mettono Crema in prima linea. Saremo a Bergamo e Brescia, capitali italiane della Cultura, proprio per promuovere itinerari brevi che includano anche noi. Vanno poi potenziati i collegamenti con Milano, anche la domenica. Via treno e via bus. Per quest’ultimo mezzo pubblico penso a quattro corse dall’hub di M3 a San Donato. Sfruttiamo l’immagine di Crema, città a misura d’uomo che viene apprezzata proprio per questo da chi vive in metropoli a ritmi forsennati».

Via libera all’ostello nelle ex carceri. «Un’ottima idea di Sinistra unita – prosegue – ipotesi confermata nei giorni scorsi dal ministro del turismo Garavaglia, che ha spiegato come ci siano bandi da sfruttare. Due le direzioni: il recupero di un edificio storico e l’occasione per creare lavoro e favorire la socialità».