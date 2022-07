Crema, nuova giunta: Nichetti confermata

CREMA - Ultime ore di attesa prima di conoscere la configurazione della giunta comunale, che dovrà affiancare il nuovo sindaco Fabio Bergamaschi e che sarà presentata in tarda mattinata in municipio. Mentre in città cresce la curiosità, il toto assessore non è ancora terminato e al momento di togliere i veli potrebbero non mancare le sorprese. La prima riguarda la nomina di Attilio Galmozzi come presidente del consiglio comunale, che dovrà poi essere approvata dall'aula degli Ostaggi.

Emanuela Nichetti e Gianluca Giossi

Il medico ospedaliero ha appena concluso un mandato come assessore all’Istruzione e alla Formazione. Rappresenta la lista Crema Bene Comune. La seconda sorpresa è che la terza donna che ancora mancava per rispettare le quote assegnate ai due generi è Emanuela Nichetti, che in un primo momento pareva a rischio di non riconferma. Sarà proprio lei a ereditare le deleghe che erano di Galmozzi, lasciando dunque i settori che aveva seguito nella giunta Bonaldi: cultura e turismo. Anche Nichetti rappresenta Crema Bene Comune.

Walter Della Frera e Attilio Galmozzi

La terza è che Walter Della Frera sarà ancora il consigliere con delega allo Sport, carica che ricopre già da dieci anni. Ma non finisce qui. La vera sorpresa sarà l’assessore al Welfare. Manuela Piloni, in quota Pd, pareva la candidata principale. Poi, l’esigenza di premiare, per quanto possibile, le sei liste che lo hanno sostenuto, ha spinto Bergamaschi a rimescolare le carte che già erano state messe sul tavolo. Il nome in alternativa è quello di Deborah Soccini, di Crema al C’entro, ma l’impressione generale è che potrebbe spuntarla una terza quota rosa, di una delle liste civiche. In questo modo, sarà possibile premiare un esponente del Pd, che potrebbe essere Gianluca Giossi, candidato alla poltrona di assessore al Commercio e all’Ambiente.

Franco Bordo e Giorgio Cardile

Tra le nomine che paiono scontate ci sono quelle della riconfermata Cinzia Fontana del Pd come assessore al Bilancio, Tributi e Pianificazione Territoriale. e vice sindaco e il ritorno a distanza di quindici anni di Franco Bordo di Crema Aperta con la delega ai Lavori Pubblici, Viabilità e Trasporti. La Cultura, il turismo e le politiche giovanili andranno invece a Giorgio Cardile di Crema Lab, il più giovane della giunta.