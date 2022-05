Gioca e vince mezzo milione di euro

CREMONA - La premessa è doppia e doverosa: il gioco fa male e la ludopatia è una patologia che colpisce attualmente oltre un milione e 300 mila italiani, dei quali almeno 12 mila (il 10%) costretti a ricorrere a cure medico-psicologiche. Una popolazione che non ha età, quella del giocatore, e che interessa tutte le fasce anagrafiche. Si va dal pensionato che dilapida risparmi e sforzi di una vita, a giovani e giovanissimi, con una media nazionale di spesa pro capite che si attesta su oltre 1.400 euro.

L’industria dei giochi d’azzardo ha registrato una crescita consistente e impressionante negli ultimi anni e di oltre il 45% tra il 2018 e il 2021. Tenendo conto del periodo più lungo, dal 2016, gli italiani hanno aumentato del 250% la spesa per il gioco d’azzardo, le scommesse sportive e tutto ciò che riguarda le slot machine e i casinò online. Tutto ciò premesso, Cremona venerdì sera ha registrato una vincita importante: 500 mila euro alla videolottery nella sala Best Fiches di via Mantova.



«Si tratta di un jackpot nazionale, si gioca in rete con tutta Italia — spiega Lino Maestri, titolare della sala —. Un 20% andrà in tasse, nella cosiddetta tassa sulla fortuna, ma il fortunato giocatore incasserà comunque 400 mila euro netti. Sono felice per lui, perché dopo questi anni difficili un po’ di fortuna non guasta. Ho la sala dal 2011 e non mi era mai capitata una vincita tanto alta».

Il vincitore, che ovviamente resta misterioso, potrà incassare la vincita già nei prossimi giorni: «La macchinetta ha stampato un ticket con la vincita che verrà spedito alla concessionaria di rete che provvederà poi a liquidare la somma» spiega ancora Maestro. E poi, per il fortunato cremonese (o no?), inizierà una nuova vita: con poco meno di mezzo milione di euro in più in banca.