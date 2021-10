SuperEnalotto, a Soresina arriva un “5” da 47 mila euro

SORESINA - La Lombardia si scopre ancora una volta fortunata grazie al SuperEnalotto: nel concorso del 28 ottobre, come riporta Agipronews, un giocatore ha centrato un “5” del valore di 47.005,35 euro. La giocata vincente è stata convalidata presso la tabaccheria di via IV Novembre a Soresina, in provincia di Cremona. La rincorsa al Jackpot, arrivato a 102,1 milioni di euro, prosegue con il montepremi che sarà in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre la Lombardia detiene ancora il primato della vincita record con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.