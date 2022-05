«Adolescenze online»: incontro sulle dipendenze nel mondo giovanile

CREMONA - Martedì 24 maggio 2022 presso Sala Zanoni (via del Vecchio Passeggio, 1 – Cremona) si terrà un seminario organizzato dal Servizio Dipendenze della Asst di Cremona nell’ambito del Piano Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) coordinato da ATS Val Padana. L’evento sarà così organizzato:

Dalle 14.30 alle 16.15 un primo incontro , dedicato agli operatori, di condivisione delle azioni realizzate e in essere nell’ambito del Piano GAP 2021/2022.

, dedicato agli operatori, di condivisione delle azioni realizzate e in essere nell’ambito del Piano GAP 2021/2022. Dalle 16.15 alle 18.15 evento aperto a tutta la cittadinanza, con ospiti Alberto Pellai, (autore di «Tutto troppo presto» e «L’età dello tsunami») che fornirà interessanti indicazioni educative e Angela Biscaldi, antropologa, che illustrerà la ricerca realizzata nelle scuole cremonesi dal titolo «Una settimana senza social».

Come spiega Roberto Poli, Direttore del Servizio Dipendenze di Asst Cremona: «Parlare di dipendenze oggi senza tener conto del mondo online vuol dire affrontare la tematica in un’ottica parziale e incompleta. Allo stesso modo, parlare di online vuol dire parlare di giovani, anzi giovanissimi, che in età sempre più precoce entrano in un modo pieno di insidie, senza per questo volerne negare le potenzialità positive».

«Anche per questo – aggiunge Laura Rubagotti, Dirigente della UOSD Promozione della Salute di ATS Val Padana - le scuole sono destinatarie della proposta formativa “La Salute a Scuola: progettare in Rete”, per promuovere programmi regionali di sviluppo delle life skills, fattori protettivi anche nei confronti del gioco d’azzardo patologico, in un percorso condiviso tra Scuola, ATS, Asst, Terzo Settore, Consultori accreditati».

RAPPORTO TRA ADOLESCENZA, VIDEOGIOCHI E GIOCO D’AZZARDO: COSA È IMPORTANTE SAPERE?

Se ne parlerà martedì 24 maggio in Sala Zanoni (via del Vecchio Passeggio, 1 – Cremona) durante l’incontro dal titolo «ADOLESCENZE ONLINE», in occasione del quale Roberto Poli, psichiatra e Direttore del Servizio Dipendenze della Asst di Cremona, insieme a Irene Ronchi e Tiziana Manigrasso, psicologhe dell’équipe, illustreranno quali sono state le azioni messe in campo negli ultimi tre anni in merito al Piano GAP e come sia sempre più importante affiancare adulti, genitori, insegnanti ed educatori, nel riconoscimento dei comportamenti definiti campanelli di allarme per riconoscere precocemente una dipendenza e come prevenirla, proteggendo i più giovani dai rischi della rete.

Saranno presenti all’evento anche gli operatori di ATS Val Padana e tutti gli attori coinvolti a livello territoriale nella realizzazione del Piano GAP. Interverranno nella seconda parte dell’incontro, dalle ore 16.15, Alberto Pellai, autore di numerosi libri tra cui «Tutto troppo presto» e «L’età dello tsunami», che darà interessanti indicazioni educative ai presenti e Angela Biscaldi, antropologa, che ci parlerà della ricerca realizzata nelle scuole cremonesi dal titolo «Una settimana senza social».

COME PARTECIPARE

È gradita la prenotazione inviando una e-mail a pianogap@asst-cremona.it o un messaggio WhatsApp al 335 7554210 (Piano GAP). Per informazioni: 0372 408696.