Incidente mortale a Vescovato: la vittima è una 79enne

VESCOVATO - Non si ferma la scia di sangue sulle strade: pochi minuti prima delle 20 lungo via Mantova, nel territorio di Vescovato, a ridosso della trattoria La Resca, si è verificato un nuovo incidente mortale. Nell'urto - spaventoso - sono rimaste coinvolte due vetture: una Fiat Panda e un'Audi station wagon, che è stata catapultata in un fosso.

La vittima è una donna di 79 anni, che viaggiava sulla Panda. È in gravi condizioni l'uomo a bordo della stessa vettura, un 86enne. Non è in pericolo di vita, invece, il 63enne al volante dell'Audi.

