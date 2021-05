Incidente sull'A1, feriti coniugi di Casalmaggiore

PIACENZA - Drammatico incidente questo pomeriggio alle 15.30 in autostrada A1 all’altezza di Piacenza Sud, dove in seguito ad un tamponamento fra tre veicoli sono rimasti seriamente feriti marito e moglie originari di Casalmaggiore. Lo scontro è avvenuto al chilometro 58,3 nella corsia in direzione Milano, in località Gerbido. Ad avere la peggio, proprio i due coniugi: la donna, di 54 anni, è stata trasportata d’urgenza e in codice di massima gravità all’ospedale di Parma, dove è arrivata in elisoccorso; il marito è invece stato ricoverato in ospedale a Piacenza. Sono rimaste ferite, in condizioni meno serie, altre cinque persone fra cui una famiglia composta da mamma, papà e due figli minorenni. L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico lungo le strade di Piacenza e della Bassa Piacentina. Ad occuparsi dei rilievi di legge sono stati gli agenti della Polstrada di Guardamiglio (Lodi); sul posto anche i mezzi di soccorso di Autostrade per l’Italia.