La scena dello schianto fatale a Vescovato

VESCOVATO - Una Fiat Panda e un'Audi station wagon: la collisione è devastante. L'anteriore dell'utilitaria è letteralmente distrutto: tra quelle lamiere accartocciate ha perso la vita una donna di 79 anni, mentre l'uomo che era al suo fianco, un 86enne, è stato trasportato all'ospedale in gravi condizioni. Alla guida della station wagon - schizzata nel fosso che corre lungo via Mantova, all'altezza della trattoria La Resca - c'era un 63enne, anch'egli ferito, ma non in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e i carabinieri.