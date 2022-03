Visita guidata: Le meraviglie di Villa Bottini - La Limonaia

Domenica 3 aprile

lombardiasegreta

organizza una visita guidata a

Villa Bottini

La villa sorge su un terrazzo alluvionale del fiume Oglio, tipica residenza padronale di un vasto possedimento fondiario.

Di origini medievali è stata in parte trasformata nel Settecento.

La villa è ricchissima di sale affrescate: l’ambiente più suggestivo è il salotto, popolato da una miriade di omuncoli che si affaticano a raccogliere frutti giganteschi: una fantasia che esalta l’abbondanza dei frutti della terra.

Attorno alla villa un grande parco conserva molti grandi alberi e la limonaia ottocentesca.

Una guida turistica abilitata ci accompagnerà a visitare

– Le sale e le camere affrescate

– Il cortile con colonnato medievale

– La chiesetta di San Rocco

– Il parco all’inglese con essenze secolari

– La Limonaia ottocentesca

La durata della visita sarà di 1 ora e 1/2 circa e sono previsti due turni:

1° gruppo ore 10:00

2° gruppo ore 15:00

Il costo per ogni partecipante è di € 14 per gli adulti, € 5 per i ragazzi fino a 16 anni

Prenotazione obbligatoria a questo link

Pagamento in loco.