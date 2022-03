"Quarantacinquepercento" Personale pittorica di Damiano Pizzetti

Quarantacinquepercento

mostra personale di pittura

di Damiano Pizzetti

19-20 marzo * 26-27 marzo



Inaugurazione

domenica 20 marzo ore 17:00

La mostra rappresenta per l'autore un punto di riflessione rispetto al cammino artistico.

L'evento deve il titolo 45 percento all'autoironia di Pizzetti che lo dedica ai suoi 45 anni compiuti.

L'invito è quello di non prendersi troppo sul serio, cercando di affrontare la vita, con un briciolo di ironia e leggerezza, nella costante ricerca dell'equilibrio.

Nell'insieme delle opere si potrà constatare come, nel corso degli anni, l'artista abbia sperimentati vari sguardi, dal surrealismo al realismo, strizzando l'occhio anche all'iperrealismo.

In alcune opere più giovanili si troverà raffigurato il burattino "Pinocchio", utilizzato spesso da Pizzetti come simbolo e metafora per raccontare l'uomo contemporaneo, narrando così principalmente le storture e le contraddizioni del nostro tempo.

Sarà possibile ammirare la mostra nella Sala Verde del Castello di Pandino

durante gli ultimi due fine settimana di marzo,

(sabato 19 e domenica 20, sabato 26 e domenica 27)

dalle 10:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00

L'ingresso è libero in osservanza alle norme anti Covid.