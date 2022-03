L'atleta Raul Caso in Ucraina il giorno del bombardamento di Kiev

LEOPOLI - Raul Caso, cremonese, campione italiano di Lotta Under 17, si trovava a Leopoli per una gara internazionale la mattina in cui è iniziata la guerra in Ucraina con il bombardamento di Kiev. Le sirene sono suonate anche a Leopoli ed è iniziata subito l’odissea per percorrere i 60 chilometri che lo separavano dal confine polacco.

Prima un taxi, poi un bus, poi a piedi lungo l’autostrada. Infine 4 ore di attesa alla frontiera polacca prima della salvezza.

Nella video testimonianza la sintesi del viaggio-odissea del giovane cremonese per mettersi in salvo.