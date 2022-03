Ucraina, don Camporese verso Medika: preghiera e missione

CASTELVETRO - Questa sera dopo il rosario recitato nella parrocchia dello Spirito Santo a Croce, don Massimiliano Camporese partirà in direzione Medika, paese polacco al confine con l’Ucraina.

Sarà alla guida di un furgone stipato e porterà gli aiuti raccolti in questi giorni in paese: generi alimentari, medicamenti ma anche abiti per bambini.

Con lui Magda Wakula, cittadina polacca che vive a Castelvetro da anni e che aiuterà con le traduzioni, e Mario Mancuso. Sarà un viaggio di 15 ore, più altrettante per il ritorno in programma nella notte fra venerdì e sabato.