"Cremona Musica, esempio eccellente di internazionalizzazione"

CREMONA - Il sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari esteri, Manlio Di Stefano, ha realizzato un video-messaggio per salutare l'apertura dell'edizione 2021 di Cremona Musica International Exhibitions, "una delle fiere con la maggior percentuale di espositori stranieri e con una vocazione fortemente orientata all'internazionalizzazione", sottolinea Di Stefano. Che prosegue: "Quello degli strumenti musicali d'alta gamma è un settore complesso che conta ad oggi in Italia circa 1.100 imprese produttrici con un impatto positivo anche sulla promozione della filiera artistica del paese". Il sottosegretario ricorda che anche quest'anno Cremona Musica è stata inserita nei "piani di potenziamento fieristico tramite l'agenzia ICE per l'incoming degli operatori esteri", a evidenziare l'importanza strategica della rassegna.