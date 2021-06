Porte Aperte Festival, Margherita Vicario in concerto a Porta Mosa

CREMONA - Serata rock ieri sera a Porta Mosa dove Margherita Vicario ha aperto il nuovo tour al Porte Aperte Festival. Cantante e attrice, Vicario ha presentato per la prima volta dal vivo i brani raccolti nell’album Bingo uscito da pochi giorni. Annunciando il concerto sul suo profilo Instagram, Vicario ha parlato di Cremona descrivendola come la città della liuteria, di Mina e Monteverdi, ma anche del luogo in cui è stato inaugurato il primo asilo nido italiano.