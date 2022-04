Il medico Carlo Mosca si difende in aula: "Nessuno dei pazienti è stato abbadonato al suo destino"

BRESCIA - E' in corso dinanzi alla Corte d’Assise il processo a carico del medico cremonese Carlo Mosca, 49enne di Cremona, ex primario di Montichiari, accusato di aver somministrato farmaci letali a pazienti Covid. Si sono costituiti come parte civile i familiari delle tre vittime. Nell'udienza di oggi, il dottor Mosca si vuole difendere dalle accuse che gli sono state mosse. "Nessuno dei pazienti è stato abbadonato al suo destino", ha dichiarato alla giuria.