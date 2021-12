Farmaci letali: processo al via, il cremonese Mosca accusato di omicidio

BRESCIA - È iniziato a Brescia il processo davanti alla Corte d’Assise a carico del medico Carlo Mosca, 48enne nato a Cremona, primario facente funzione al Pronto soccorso dell’ospedale di Montichiari fino a prima della sospensione del gennaio scorso, e accusato di omicidio pluriaggravato. «Per aver cagionato la morte di due pazienti ricoverati a marzo 2020 in gravi condizioni per Covid, somministrando farmaci incompatibili con la vita in assenza di intubazione» è l’accusa mossa dal pm Federica Ceschi. Mosca, ai domiciliari da gennaio, è presente in aula e si è sempre proclamato innocente. Si sono costituiti parte civile i familiari di due pazienti deceduti, mentre la Corte ha escluso dal processo come responsabilità civile ASST Spedali Civili di Brescia, da cui l’ospedale di Montichiari dipende. (ANSA)