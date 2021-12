«Il medico risponde», Centro adozioni: servizi e supporto alle coppie e alle famiglie

CREMONA - Torna l’appuntamento domenicale con la video rubrica dedicata alla salute «Il medico risponde». Protagonista di questa puntata è la dottoressa Alessandra Santilli, psicologa del Centro adozioni dell’Asst di Cremona.

«Il Centro adozioni dell'Asst di Cremona garantisce supporto a tutte le coppie che intendono accostarsi all'esperienza adottiva, sia nazionale che internazionale, dalla fase informativa all'iter di preparazione, fino al post adozione», chiarisce la dottoressa Alessandra Santilli, psicologa. Anche durante la pandemia il servizio non è stato sospeso, nonostante le difficili relazioni con i Paesi esteri. Il modello informativo-formativo è concordato con il Tribunale per i minori di Brescia ed è finalizzato al fatto che le coppie possano presentare la loro disponibilità all'adozione con maggiore consapevolezza.

«Una volta concluso l'iter di adozione aspettiamo che le coppie tornino con il loro bambino per poterle poi sostenere efficacemente nell'avvio del legame famigliare per tutto il primo anno dall'ingresso in famiglia. Ma anche successivamente, su richiesta delle famiglie, continuiamo a dare supporto. A volte le famiglie si rivolgono a noi in fasi diverse della crescita dei figli, magari nell'adolescenza, per avere un confronto, uno sguardo, partendo proprio dalla condizione adottiva».

Nel corso del tempo c'è stata una variazione del numero di numero di domande di adozione all'anno: dal 2011 sono andate via via diminuendo, ora sono circa una decina che rispecchia un po' l'andamento nazionale. La Lombardia resta la prima regione d'Italia per numero di adozioni. E il nostro Paese è il secondo al mondo per adozioni internazionali concluse.

L'accesso al Centro adozioni è libero come per tutti i servizi del consultorio.

La video rubrica dedicata alla salute - in collaborazione con l’Asst di Cremona - tratta tutte le settimane un argomento specifico con l’aiuto di uno specialista. Informazioni sul Centro adozioni sul sito dell'Asst di Cremona.